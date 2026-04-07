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07.04.2026 20:29:18

Bitcoin Is Overperforming Stocks, Bonds, Gold During Iran War, Anthony Pompliano Says

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Iran-Krieg und Ölpreise im Blick: ATX und DAX schlussendlich mit Verlusten -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen letztlich ohne große Ausschläge
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich nach dem langen Osterwochenende schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. An den Börsen in Fernost dominierte am Dienstag Zurückhaltung.
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