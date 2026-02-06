|
06.02.2026 17:12:55
Bitcoin May Now Be More Attractive Than Gold Long-Term, Says JPMorgan Strategist
It's been a rough go for Bitcoin (CRYPTO: BTC), the world's largest cryptocurrency by market cap, which is now down nearly 22% on the year, despite a strong rally on Feb. 6.Investors seem to be questioning whether Bitcoin is truly a form of digital Gold, with its finite supply of 21 million tokens, and whether it can therefore serve as a hedge against currency debasement and inflation.However, for those who follow Bitcoin and crypto, big sell-offs and steep bear markets should be nothing new, as they tend to occur every few years. Despite the big sell-off and investors asking serious questions, strategists at JPMorgan Chase see a compelling long-term opportunity that could make Bitcoin even more attractive than gold.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
