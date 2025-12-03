|
03.12.2025 17:10:28
BLCO Stock Still 16% Below IPO — Is Silver Point’s $38.7 Million Bet a Turning Point?
Connecticut-based Silver Point Capital initiated a new position in Bausch + Lomb Corporation (NYSE:BLCO), adding nearly 2.6 millino shares for an estimated $38.7 million, per its November 14 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Silver Point Capital disclosed a new stake in Bausch + Lomb Corporation (NYSE:BLCO). The fund reported ownership of 2.6 million shares, representing a position valued at approximately $38.7 million at the quarter’s end. This new holding brings Silver Point’s reportable U.S. equity portfolio to 19 positions.The BLCO stake accounts for 2.8% of Silver Point’s reported AUM as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|57,39
|-1,10
|-1,88
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rutscht ins Minus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich mit Gewinnen - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.