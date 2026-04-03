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03.04.2026 17:42:00
Bloom Energy (BE) Stock Has Surged on $110 Oil. Is There Still Room to Run?
A barrel of oil recently topped $110 -- up about $35 from the price a year ago. That price is also up about 50% from last month's price of roughly $74.Consumers focus more on the price they pay, and the national average price of a gallon of gas recently topped $4, with diesel jumping to $5.55 a gallon. Those prices are up from $2.98 and $3.76, respectively, on Feb. 28, before Israel and the United States struck Iran.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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