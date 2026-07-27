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27.07.2026 06:00:14

BoE expected to hold rates despite jump in oil prices

Consumer inflation has undershot expectations for three successive monthsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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