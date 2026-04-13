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13.04.2026 09:49:00
Börse: Dax im Minus - Ölpreis springt wieder über 100 Dollar
Die drohende Eskalation im Nahen Osten verschreckt die Anleger. Der Dax geht mit einem spürbaren Minus in die Handelswoche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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