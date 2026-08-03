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03.08.2026 07:28:18
Börsen in Asien zurückhaltend: Ölpreis gibt nach Trump-Ankündigung nach
Es scheint das ewig gleiche Spiel zu sein. Der US-Präsident stellt im Iran-Krieg eine Lösung in Aussicht und schon gehen Ölpreise runter und Börsenkurse rauf. Das Erste passierte auch im aktuellen Fall, das Feuerwerk auf dem Parkett bleibt noch aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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