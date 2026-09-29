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29.09.2026 06:00:23
Bond investors become oil traders as Iran war drives yields
Bond investors watch Iran conflict and crude price for signs as to where government borrowing costs will goWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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