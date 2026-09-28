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28.09.2026 06:31:02
Bond sell-off deepens as oil prices rise
Brent trades above $106 a barrel as 10-year Treasury yields hit 5.2%Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|107,50
|3,18
|3,05
|Ölpreis (WTI)
|94,64
|2,23
|2,41
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