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28.09.2026 06:31:02
Bond sell-off deepens as oil rises above $108
Brent trades above $106 a barrel as 10-year Treasury yields hit 5.2%Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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