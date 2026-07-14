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14.07.2026 09:23:27
BP cuts net debt by up to 13% after Iran war drives oil price surge
Higher energy prices and soaring refining margins help reduce borrowingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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