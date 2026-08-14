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14.08.2026 02:16:36
BP joins Big Oil return to post-Maduro Venezuela
British company among winners of offshore licence less than nine months after US toppled Caracas strongmanWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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