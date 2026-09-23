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23.09.2026 19:37:42
BP Stock Gains Amid JPMorgan Upgrade, Oil Rally
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|103,40
|4,15
|4,18
|Ölpreis (WTI)
|92,16
|1,64
|1,81
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