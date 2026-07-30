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30.07.2026 15:51:30
BP to cut 700 jobs as it warns on oil ‘oversupply’
UK oil major says reduction in ‘non-frontline’ roles will result in flatter corporate structureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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