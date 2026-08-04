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04.08.2026 11:04:46
BP's $5.7bn profit highest since 2022 as Iran war pushes up oil price
Higher oil prices boost the energy giant's results while environmental groups accuse it of profiteering.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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