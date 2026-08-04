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04.08.2026 09:31:50
BP’s Q2 profit more than doubles to top US$5 billion on oil surge
The energy group has raised its dividend for the quarter to US$0.866 a shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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