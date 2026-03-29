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29.03.2026 09:45:13
Branche fordert Preisbremse: Spediteure warnen vor Preisschub durch teuren Diesel
Steigende Dieselpreise setzen Spediteure unter Druck. Sie fordern eine Preisbremse. "Die Belastungen schlagen unmittelbar durch", heißt es. Die Warnung ist deutlich: Zwangsläufig wird die Entwicklung Verbraucher treffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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