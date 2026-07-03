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03.07.2026 09:03:31
Brent could fall to $60 a barrel by Christmas, forecasts Citi
Both US and Iran have good reason to maintain ceasefire, bank’s analysts sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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