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05.11.2026 23:08:42
Brent crude jumps, settles up over US$3 after tanker attacks
Both oil benchmarks closed higher for the dayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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