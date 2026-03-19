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19.03.2026 20:05:00

Brent Crude Oil Briefly Topped $119 as Iran Ramps Up Attacks on Gas and Oil Facilities in the Persian Gulf. Here Are 2 Things for Investors to Know.

Brent oil, the global crude oil benchmark, briefly topped $119 a barrel on Thursday morning after Iran attacked oil and gas infrastructure in the Persian Gulf. They came in retaliation after Israel struck an important Iranian natural gas field. Brent oil is now up more than 80% on the year, with its price recently above $110 a barrel. Meanwhile, the U.S. oil benchmark, WTI, is up more than 70% this year and recently traded near $100 a barrel. Here are two things investors need to know about what's going on in the oil market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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