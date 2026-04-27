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27.04.2026 23:15:00
Brent Crude Topped $109, and Inventories Are Draining at a Record Pace. These Energy Stocks Could Win.
Futures contracts for Brent oil (the international oil benchmark) for delivery in June rose more than 3% on Monday, topping $109 a barrel at one point. The rise in crude oil signaled the market's growing unease with the current standoff between the U.S. and Iran. Iran continues to prevent ships from passing through the Strait of Hormuz, while the U.S. Navy is blockading Iranian-linked ships. As a result, oil flows through that crucial waterway are basically at a standstill. The world is bridging the gap by tapping into emergency oil stockpiles, which are draining quickly. Here are the energy stocks that could win if oil inventories keep falling.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|108,45
|2,57
|2,43
|Ölpreis (WTI)
|96,37
|1,97
|2,09
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