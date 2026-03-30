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30.03.2026 02:17:51
Brent heads for record monthly jump as Houthi attacks widen Gulf conflict
[NEW DELHI] Oil prices extended gains on Monday, with Brent headed for a record monthly rise, after Yemeni Houthis launched their first...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|115,00
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