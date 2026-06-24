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24.06.2026 15:18:39
Brent hits lowest since before start of Iran war on expectations of smoother oil flows via Hormuz
Ships have already sailed through the strait under a newly launched evacuation scheme by the UN’s shipping agencyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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