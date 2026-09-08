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09.09.2026 00:12:56
Brent oil hits US$100 as US-Iran war shows little sign of abating
Brent oil is up more than 60% so far this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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