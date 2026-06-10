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10.06.2026 19:30:00
Brent Oil Just Fell Below $90 a Barrel. 3 Top Oil Stocks to Buy Now.
Brent crude oil hit a multi-year high of $119.50 per barrel in March, following the initial outbreak of the Iran war. The conflict disrupted shipments through the Strait of Hormuz, which accounts for roughly a quarter of the world's maritime oil trade, and boosted many oil stocks.But as of this writing, Brent crude trades at about $87 per barrel. The situation in the Middle East remains volatile, but intermittent peace talks, ceasefires, and discussions to fully reopen the Strait of Hormuz have all brought oil back down from its recent peak. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|90,03
|1,83
|2,07
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