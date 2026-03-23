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23.03.2026 23:04:00
Brent oil prices claw back losses to top $100 again after hours
Global oil prices edged higher in after-hours trading Monday to recoup portion of the nearly 11% lost during the regular session, as traders geared up for what’s likely to be another day driven by developments in the Iran conflict.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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