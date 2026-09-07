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08.09.2026 00:00:05
Brent oil surges near US$100 as attacks halt Saudi energy sites
Saudi authorities call Houthi attacks that wounded 73 people a dangerous escalationWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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