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26.11.2026 22:52:47
Brent settles higher as mine strikes, refinery attack stoke Middle East supply concerns
Opec+ ministers will meet on Sunday to decide their 2027 output policyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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