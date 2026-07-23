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23.07.2026 12:18:48

Brent vor 100-Dollar-Marke: Ölpreise steigen auf höchsten Stand seit Anfang Juni

Die Eskalation im Iran-Krieg verschärft die Sorgen der Anleger. Die Ölpreise sind einem seltenen Risiko durch gleichzeitige Störungen ausgesetzt, wie eine Expertin erklärt. Der begehrte Rohstoff verteuert sich prompt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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