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22.04.2026 02:18:04
Bumitama Agri net positive on oil hikes as palm oil prices move in tandem with crude
Palm oil is a key feedstock in biofuel, whose demand tends to rise when crude oil prices surgeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Palmölpreis
|4 504,00
|-45,00
|-0,99
|Ölpreis (Brent)
|105,97
|-0,04
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|Ölpreis (WTI)
|96,58
|0,73
|0,76