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31.05.2026 12:41:00
Bundesnetzagentur: Solaranlagenbesitzer sollen bald höheren Strompreis zahlen
Betreiber von Solaranlagen sollen nach dem Willen der Bundesnetzagentur künftig stärker an den Kosten für die Stromnetze beteiligt werden. Der Branchenverband übt harsche Kritik – und sieht den Ausbau in Gefahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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