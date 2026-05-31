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31.05.2026 12:41:00

Bundesnetzagentur: Solaranlagenbesitzer sollen bald höheren Strompreis zahlen

Betreiber von Solaranlagen sollen nach dem Willen der Bundesnetzagentur künftig stärker an den Kosten für die Stromnetze beteiligt werden. Der Branchenverband übt harsche Kritik – und sieht den Ausbau in Gefahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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