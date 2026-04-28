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28.04.2026 16:15:00
Buy, Sell, or Hold GLD at Current Prices? Here Is What JPMorgan's $6,300 Year-End Target Means for Gold ETF Investors.
Some asset classes are considered safe havens, or destinations that investors turn to during periods of geopolitical or macroeconomic turbulence. Gold, which is an estimated 4.5 billion years old, (yes, billion with a "B") is often a prime hideout when markets turn calamitous.So, in theory, the start of the now lengthy conflict in Iran should've been an ideal time to own commodity and gold exchange-traded funds (ETFs), such as the SPDR Gold Shares (NYSEMKT: GLD). Unfortunately, the opposite is proving true. The GLD ETF, the oldest and largest fund in the gold ETF camp, is down 5.3% over the past three months, a period including the start of the war in Iran.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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