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20.03.2026 10:08:11
BYD showrooms are bustling across Asia after Iran oil shock
South-east Asian countries have EV adoption rates of around 40%, exceeding levels in the UK and EuropeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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