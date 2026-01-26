Ölpreis (Brent)

65,81
USD
-0,07
-0,72 %
26.01.2026 13:19:20

Can China rely on domestic oil after Iran, Venezuela shocks?

Donald Trump's moves against two key suppliers have revived debate over China’s fragile oil balance. With domestic output flat and oil fields aging, how much capacity — if any — exists to raise production?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Ölpreis (Brent) 65,81 -0,48 -0,72
Ölpreis (WTI) 60,92 -0,15 -0,25

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt macht Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
