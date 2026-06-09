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09.06.2026 23:51:19
Can Hawaii wean itself off oil imports?
Hawaii imports much of its fuel — and pays the price. From solar to geothermal, the state is searching for a way out of fossil fuel dependence.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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