|
16.06.2026 02:19:21
Can Hawaii wean itself off oil imports?
Hawaii imports much of its fuel — and pays the price. From solar to geothermal, the state is searching for a way out of fossil fuel dependence.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|80,47
|1,13
|1,42
|Ölpreis (WTI)
|78,01
|1,96
|2,58
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX mit Schwankungen -- Wall Street uneins -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex gibt erneut nach. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.