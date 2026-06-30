|
30.06.2026 06:00:00
Can Kazakhstan’s oil boom survive Putin’s War? | FT Film
Central Asia's largest economy depends on an export pipeline that crosses RussiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|72,88
|0,33
|0,45
|Ölpreis (WTI)
|70,65
|-0,10
|-0,14