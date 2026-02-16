|
16.02.2026 11:22:00
Can Silver Reach $200 in 2026? The Answer Might Shock You.
Silver is a precious metal, but unlike its close sibling, gold, it is used extensively in industrial applications, which absorb almost half of all available supply each year.Silver surged by a whopping 144% during 2025, partly because investors piled into precious metals to hedge against rising political and economic uncertainty. However, silver's gains were also fueled by fears of a supply shortage after China revealed plans to restrict its exports of the shiny metal starting Jan. 1, 2026.Silver recently hit a peak of around $120 per ounce, marking the first time in history that it crossed the $100 milestone. However, it has since declined by 36% and is trading at $77 as I write this. Could this be the ultimate buying opportunity ahead of another bullish run, potentially to the $200 milestone this year? The answer might surprise you.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|76,73
|-0,70
|-0,90
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.