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29.06.2026 14:23:21
Can Thailand, Cambodia unlock massive oil and gas reserves?
An estimated $300 billion in oil and gas reserves is sitting under overlapping territory in the Gulf of Thailand. Cooperation is complicated by political tensions over a separate land border dispute.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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