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08.09.2026 11:06:16
Canada Claps Back at Trump With Retaliatory Tariffs on More Than $20 Billion of US Goods, Hitting Steel, Milk and More
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