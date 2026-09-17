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17.09.2026 03:29:12
Canada is upping oil flows to Asia, but South-east Asia’s refineries aren’t ready to handle them yet
Although shipments have been limited to Singapore and Brunei, potential lies in Thailand, Malaysia, Indonesia and VietnamWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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