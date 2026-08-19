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19.08.2026 18:43:21
CAR: Scores killed in landslide at illegal gold mine
More than 100 workers may have been killed in a landslide at an illegal mine near the Central African Republic's border with Cameroon, say authorities. More miners are trapped and hope for their survival is fading.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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