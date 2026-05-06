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06.05.2026 22:30:07
Carlyle teams with Diversified Energy on $1.2bn oil and gas venture
Private equity firm seeks to securitise future revenue from well production to private credit investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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