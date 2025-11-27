Ölpreis (WTI)

59,09
USD
0,44
0,75 %
27.11.2025 22:57:55

Carney Lifts Climate Laws for New Alberta Pipeline

Prime Minister Mark Carney reached a tentative deal with the province as part of his program to curb the country’s economic dependence on the United States.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Keine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.
