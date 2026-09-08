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08.09.2026 08:02:03
Cathie Wood Says Bitcoin's 'Break Out' From Gold Is 'Very Reassuring': Ark CEO Says BTC Has 'Miles to Go' for This Reason
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