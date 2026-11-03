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03.11.2026 08:26:19
Central banks buy gold at fastest pace since 2024, WGC says
China and Poland are the biggest disclosed buyers in the latest quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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