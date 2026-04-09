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09.04.2026 08:21:09
Central Banks Extend Gold Buying Streak To 23 Months As Reserves Grow By 25 Tonnes YTD: GLD, IAU, GDX And Other ETFs In Focus
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