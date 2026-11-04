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04.11.2026 19:31:32

Chance auf Jahresend-Rally: US-Wahl treibt den Dax Richtung Rekord - Vance drückt den Ölpreis

Die Verschiebung der Machtverhältnisse in den USA sorgt für Jubelstimmung an weiten Teilen der Börse. Die wichtigsten Indizes legen kräftig zu. Ganze Branchen atmen auf. Spät am Tag drückt US-Vize Vance noch ordentlich den Ölpreis. Doch es gibt auch Verlierer.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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