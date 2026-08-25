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25.08.2026 17:53:52

Chef von TotalEnergies: "Transport von Öl durch Straße von Hormus profitabel"

Die Meerenge im Iran gilt als blockiert, das wirkt sich auf das weltweite Angebot von Öl und Gas aus. Dennoch lassen sich offenbar profitable Geschäfte abwickelnWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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