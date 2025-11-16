Ölpreis (WTI)

60,09
USD
1,40
2,39 %
16.11.2025 21:10:00

Chevron, Exxon plan to keep boosting oil production, even as crude gets cheaper. What gives?

Chevron and Exxon are “deep-pocketed names that are thinking 20 and 30 years out.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

